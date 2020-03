Liverani accostato alla Fiorentina, Pres. Lecce: “E’ intrigato dall’idea di continuare con noi”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport per commentare la decisione di giocare il campionato di Serie A a porte chiuse. Il numero uno del Lecce ha parlato anche dell’allenatore Fabio Liverani che in queste settimane è stato accostato alla panchina della Fiorentina, squadra in cui ha anche giocato:

I vertici del calcio hanno incontrato difficoltà perché hanno dovuto rispondere a un’emergenza senza precedenti e impensabile fino a un paio di mesi fa. Qualche errore può essere stato fatto ma ora sono arrivate delle disposizioni precise che ci faranno giocare a porte chiuse. E’ un male necessario nonostante si perda il cuore pulsante dello sport. La possibilità di recuperare il 13 maggio condizionava fortemente la regolarità del campionato visto che a quel punto i giochi potrebbero essere già decisi. Sono contento che venga recuperato il turno il prossimo weekend. Campionato falsato? Non possiamo considerare questo un campionato normale ma dobbiamo provare a garantire al massimo la regolarità del torneo visto i problemi che siamo chiamati ad affrontare. Il futuro di Liverani? Penso che stia bene a Lecce e che sia intrigato dall’idea di continuare con noi visto che portiamo insieme un progetto dal 2017.