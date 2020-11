L’Italia affronta la Polonia in Nations League, seguila in tempo reale

L’Italia di Mancini (ancora indisponibile causa Covid) scenderà in campo a Reggio Emilia per affrontare la Polonia in Nations League. Sfida chiave per decidere il primo posto del gruppo 1 della Lega A. Queste le scelte dei due Ct:

Italia 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Polonia 4-2-3-1: Szczesny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymański, Linetty, Jóźwiak; Lewandowski.

