L’intermediario di Malcuit: “Fiorentina grande opportunità, può tornare al top”

L’intermediario di mercato Stefano Antonelli è intervenuto a CalcioNapoli24 TV parlando così dell’operazione Malcuit-Fiorentina (LA FORMULA):

Dopo l’uscita di Lirola serviva un esterno destro, il nome era il suo oppure quello di Conti. Kevin non ha avuto fortuna a Napoli, è un giocatore importantissimo che se torna ai suoi livelli può dare un contributo, magari non per il Napoli, ma in un club importante. Per la Fiorentina è stata l’opportunità di mercato, Kevin può dargli tantissimo ed è l’unico terzino destro naturale: se fa 12-13 presenze, sarebbero le prime con una certa continuità nell’ultimo biennio.