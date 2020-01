L’Inter prende Eriksen: prima convocazione contro la Fiorentina?

Iter burocratico in corso per Christian Eriksen, che nelle prossime ore sarà ufficializzato come nuovo acquisto dell’Inter. Al Tottenham 20 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il primo contatto di Eriksen con Appiano Gentile avverrà martedì. La squadra si è allenata in mattinata in vista del quarto di finale di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Fiorentina. Difficile, ma non impossibile, che venga subito convocato. Più probabilmente la prima convocazione dovrebbe arrivare per la trasferta di domenica a Udine.