L’Inter monitora De Paul, Zanetti: “Si è messo in mostra negli ultimi anni”

Rodrigo De Paul è stato un forte obiettivo della Fiorentina durante l’Estate ma l’alta valutazione effettuata dall’Udinese ha reso impossibile ogni trattativa con eventuali club. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare durante il mercato invernale. Le prestazioni sottotono del trequartista hanno contribuito ad un deprezzamento del cartellino, squadra importanti come Napoli, Milan ed Inter stanno monitorando la situazione. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato a TMW a margine della “Dinner Charity Gala“:

Rodrigo De Paul conosce bene il calcio italiano, si è messo in mostra negli ultimi anni. Manca però ancora molto al mercato e per rispetto di chi è già qui preferisco non dire altro al momento.