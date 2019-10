L’incredibile storia di Jefferson: “In Italia grazie a Corvino, credo ancora alla Serie A”

Se vi ricordate di Jefferson alla Fiorentina, avete buona memoria e siete osservatori attentissimi al mondo viola. Attaccante classe ’88, fu preso 20enne da Pantaleo Corvino ma non esordì mai in prima squadra e iniziò un lungo girovagare nelle serie minori, sempre in Italia. Oggi a 31 anni il brasiliano milita nel Monopoli (Serie C) ma non ha ancora perso la speranza: “Voglio riprendermi la Serie A. Io ci credo ancora” ha detto Jefferson alla Gazzetta dello Sport, tornando anche sul suo approdo a Firenze: “Fu un noto torneo under 20 a Porto Alegre a spalancarmi le porte dell’Italia. Mi volevano Juventus e Sampdoria, ma fu Corvino a volermi alla Fiorentina. La Serie A fu la mia grande occasione. Ma rimediai una frattura alla mandibola al Torneo di Viareggio con la Primavera viola, poi le noie muscolari. Dopo Firenze iniziai il mio viaggio da Frosinone. Quella del Monopoli è la 12a maglia che indosso da quando ho lasciato il Brasile”.