L’importanza di tamponi frequenti: “Solo così si può tornare a giocare”

La redazione di Sky Sport ha interpellato Emiliano Santacroce, medico del lavoro, in merito alle misure da seguire per permettere alle squadre di calcio di ripartire con una normale attività. “Quello che il mondo del calcio sta attuando – ha detto il dottore –, ovvero un sistema di monitoraggio dei calciatori attraverso test sierologici e tamponi, garantisce di essere a conoscenza dello stato di salute degli atleti. Si potrebbe, dunque, ipotizzare di bypassare il distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale con un controllo serrato e continuo della salute dei calciatori, affinché possano scendere in campo sempre negativi.