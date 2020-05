Ligue 1, il Lione vuole chiedere i danni per il mancato accesso alle Coppe. E non va meglio in Olanda

Il Lione, rimasto fuori dall’Europa dopo lo stop definitivo al campionato di calcio di Ligue 1 decretato dal governo e dalla Lega calcio, pensa di avviare “diverse procedure” per contestare questa “possibilità sfumata” e chiedere eventualmente danni e interessi. Lo ha dichiarato alla stampa francese il presidente della società, Jean-Michel Aulas. “E’ sempre difficile dare particolari sulle procedure, che saranno diverse; si tratta di una perdita di possibilità molto importante. Chiederemo danni e interessi, che ammontano a diverse decine di milioni di euro”.

Per cominciare, Aulas intende rivolgersi al Tribunale amministrativo “per chiedere la sospensione della decisione”. L’avversaria della Juventus in Champions League era settima in graduatoria e dunque non ha acquisito il diritto a partecipare alle prossime coppe europee, rimanendone fuori per la prima volta in 20 anni. Lo riporta l’ANSA.

Intanto, dall’Olanda, il Telegraaf annuncia che il De Graafschap e il Cambuur, le squadre che con ogni probabilità sarebbero salite in Eredivisie, hanno intenzione di agire legalmente nei confronti della Federazione Olandese per danno procurato.