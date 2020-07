Liga, arriva il verdetto più importante: ecco il nuovo trionfo targato Real Madrid

Ufficiale: il Real Madrid, dopo tre anni di stop, torna ad essere campione di Spagna con una giornata di campionato ancora da disputare. Grazie alla vittoria sul Villareal per 2-1, i Blancos vincono il titolo iberico, di nuovo con Zizou Zidane in panchina, come già accaduto appunto l’ultima volta della sua storia. Questo, grazie anche al calo inaspettato del Barcellona, crollato con la ripresa dei giochi post-Coronavirus. I blaugrana questa sera hanno perso in casa contro l’Osasuna (1-2).

