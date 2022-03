L’ex viola Tosto: “Piatek e Cabral? Alla Fiorentina serve di meglio”

Il doppio ex di Fiorentina-Empoli sulla gara di domenica: "Match complicato per i viola"

"I viola meritano l'Europa più di altre squadre, per il percorso che hanno espresso in questo campionato. Ma attenzione alla gara di domenica, sarà molto difficile. Che reparto rinforzerei il prossimo anno? Con tutto il rispetto per chi c'è adesso (Piatek e Cabral, ndr), credo che alla Fiorentina serva un centravanti top. Come spesso è accaduto nella storia viola e, in piccolo, anche con Vlahovic. Quello è un ruolo che fa la differenza se una squadra ha ambizione".