L’ex viola Sissoko: “Vlahovic, non chiamatelo traditore. E’ il nuovo Torres”

A Firenze il francese ha giocato nella prima Fiorentina di Montella

Ricordate Momo Sissoko in viola? Fu, diciamo, una meteora: arrivato nella prima Fiorentina di Vincenzo Montella nel gennaio 2013, venne preso da Daniele Pradè all'epoca per dare un mediano come alternativa a quel centrocampo fatto di grandi giocatori tecnicamente parlando come Pizarro, Borja Valero, Aquilani e Mati Fernandez. In riva all'Arno rimase solo sei mesi, dopo che in Serie A aveva giocato anche nella Juventus. Queste le sue parole a tuttomercatoweb.com riguardo al colpo di mercato che ha coinvolto proprio le sue due squadre italiane, ovvero Dusan Vlahovic: "A Firenze non lo devono chiamare traditore, la sua è stata una scelta comprensibile. Passare dalla Fiorentina alla Juve è un passo avanti per la sua carriera. Chi mi ricorda Vlahovic? Fernando Torres, ci ho giocato insieme a Liverpool, in area è bravo come lui ed entrambi forti tecnicamente".