L’ex viola Simeone: “A Cagliari sto bene, ma voglio crescere”. Il Cholito sogna Liga o Premier

L’ex centravanti della Fiorentina Giovanni Simeone, in arte Cholito, è stato intervistato da Marca Sport Weekend, per parlare di presente e futuro:

A Cagliari sto benissimo ma arrivato ad un certo punto mi piacerebbe cambiare. Credo che giocare in Paesi diversi sia un aspetto molto importante per un calciatore che vuole crescere e migliorare, come il sottoscritto. Penso alla Spagna o all’Inghilterra, dove si gioca uno splendido campionato, perché no. Per quale club tifo? Beh, semplice: l’Atletico Madrid.