L’ex viola Fuser: “Salvezza? Fiorentina messa meno peggio delle altre”

Diego Fuser ha lasciato bei ricordi ai tifosi della Fiorentina, anche se in viola trascorse una sola stagione e certamente non positiva. Era il 1990/91, la prima annata della gestione Cecchi Gori e la Fiorentina deluse le attese arrivando dodicesima. Ma il centrocampista, che arrivava in prestito dal Milan, realizzò ben 8 reti compresa quella decisiva per la vittoria sulla celebre vittoria contro la Juventus. Oggi a TMW Radio, Fuser ha parlato così delle tante squadre che si ritrovano un po’ a sorpresa a lottare per non retrocedere:

Sono situazioni difficili. Le ho vissute anche io in carriera a Firenze e Torino. Puoi giocare bene ma poi vedi che ti va tutto storto. Dovranno fare un grandissimo finale di stagione per tirarsi fuori da questa situazione. Non sarà facile ma spero si tirino fuori da quelle posizioni. La Fiorentina è messa meno peggio delle altre.

CALENDARIO VIOLA: TANTI SCONTRI DIRETTI IN ARRIVO