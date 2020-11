L’ex viola: “Castrovilli nuovo Antognoni? Paragone da non fare”

“Con la morte di Maradona è stato come se mi fossi ritirato ieri, anche se ho smesso di giocare da 10 anni”. Lo ha detto Michele Gelsi, ex giocatore della Fiorentina che da giovane affrontò il Napoli di Maradona a metà degli anni ’80. E poi l’attualità: “Antognoni fa parte del mito e per Castrovilli sarà dura ripercorrere le sue orme. Gaetano è un ottimo giocatore che sta facendo bene, ma non è il caso di fare certi paragoni anche perchè si creano aspettative. Certamente potrà diventare un giocatore importante. Vlahovic o Cutrone? Prandelli in questa fase sta facendo le sue valutazioni per poi poter fare delle gerarchie” ha detto a Lady Radio.