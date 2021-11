L’ex viola Amoroso: “La Fiorentina può vincere la Coppa Italia”

Il centrocampista cresciuto nel vivaio viola, ha giocato in prima squadra dal 1997 al 2002

L'ex centrocampista ricorda anche la vittoria nella Coppa Italia 2000/01 e sulle possibilità della Fiorentina di tornare a vincerla dice: "Penso proprio di si. Se le big del nostro campionato dovessero andare avanti in Europa potrebbero decidere di risparmiare energie in Coppa Italia, e questo sarebbe un grande vantaggio per la Fiorentina. Credo che sia un trofeo alla loro portata, poi dipende molto anche dalle circostanze e da quanto si impegneranno le altre squadre".