L’ex tecnico del Cagliari: “Fiorentina da metà classifica, Montella non può fare molto”

Ivo Pulga, ex tecnico del Cagliari, a Lady Radio ha detto: “La Fiorentina ha una squadra giovane e con poche alternative e per lei sarà un campionato di transizione in ottica futura. Al massimo potrà sfiorare la zona Uefa. Montella? L’anno scorso da subentrato aveva fatto male ed è ripartito ancora peggio, ma adesso si è ripreso e farà, secondo me, un campionato da metà classifica. Lui è l’allenatore giusto per i viola, ma non si può pretendere che possa andare molto oltre al valore della rosa che ha a disposizione”.