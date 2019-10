L’ex River Alonso la tocca piano: “De Rossi al Boca? Acquisto che non capisco, è vecchio e grasso”

Stanno facendo il giro del mondo le parole dell’ex River Plate e campione del Mondo nel 1978 Norberto Alonso, centrocampista argentino idolo della tifoseria biancorossa. Così come tanti altri ex calciatori, anche lo stesso Alonso ha commentato la conquista da parte del River della finale di Libertadores, proprio ai danni dei rivali storici, il Boca Juniors in cui gioca Daniele De Rossi. L’ex centrocampista albiceleste si è soffermato proprio sul giocatore italiano, definendolo “vecchio e grasso“. Alonso ha poi spiegato: “Il Boca in questa stagione non vincerà niente, ha fatto un mercato incomprensibile, puntando su ex calciatori in pratica, come sono Tevez e De Rossi, e vendendo i migliori. Il centrocampista italiano, in particolare, ha 36 anni ed è piuttosto sovrappeso“.