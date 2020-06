L’ex preparatore viola: “Sì alla ripresa, ma occhio agli infortuni. Difficile avere subito giocatori prestanti”

Francesco Perondi, preparatore atletico e vice presidente dell’Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), ha lavorato alla Fiorentina durante il periodo di Stefano Pioli allenatore. A Vocedimantova.it ha affidato il suo punto di vista sulla ripresa del campionato:

“Ci troviamo di fronte ad una situazione nuova. Per tutti. Le tutele che sono state messe in campo a garanzia dei giocatori e di chi opera intorno alle squadre serviranno per preservare la salute di tutti. Posso dire che ottenere velocemente prestazioni di alto livello sarà molto complicato. E il rischio infortuni è estremamente alto. Ho avuto modo di confrontarmi con tutti i preparatori, dalla Serie A alla Lega Pro. L’indicazione principale è stata quella di controllare i giocatori nel lavoro domestico. Questo però non può bastare per mantenere le qualità fisiche dei singoli atleti. Occorrono almeno quattro settimane di lavoro in gruppo. In Germania credo che questa incidenza di infortuni sia dovuta ad una ripresa molto veloce. La possibilità che i valori in campo si sovvertano è possibile, quindi bisognerà aspettarsi di tutto. Per tornare a vedere l’intensità di gioco pre Covid servirà molto tempo. Sono favorevole alla ripresa, se dovessimo aspettare le massime garanzie, ovvero il vaccino, bisognerebbe attendere non dei mesi, ma probabilmente degli anni”.