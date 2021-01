Napoli, l’ex Montervino: “Contro la Fiorentina la formazione migliore per puntare la Champions”

L’ex centrocampista e capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

Gennaro Gattuso, contro la Fiorentina, schiererà la formazione migliore. Il Napoli non può permettersi di perdere altri punti in campionato. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: il primo obiettivo degli azzurri, quello più importante e che non bisogna assolutamente mancare, è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Se devi finire tra le prime quattro non puoi permetterti esperimenti.