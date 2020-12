L’ex Genoa: “Mi immaginavo la Fiorentina in Europa. Poi è stato ceduto Chiesa”

Sidio Corradi, ex attaccante del Genoa degli anni ’70, ai microfoni di Radio Bruno ha detto:

La partita di domenica è quasi un’ultima spiaggia, chi perde si ritrova in pessime acque. La Fiorentina ad inizio campionato l’avrei inserita tra le possibili pretendenti ad un posto in Europa. Anche se aveva ancora Chiesa, che è un signor giocatore e lo sta dimostrando anche in Champions. Ha perso un pezzo da 90, ma la qualità della rosa è superiore alla sua attuale classifica. Sia i viola che il Genoa negli ultimi anni partono con certe aspettative, ma poi per qualche motivo si ritrovano a faticare nei bassifondi della classifica.