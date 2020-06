Il casa-Cagliari Giovanni Simeone è l’uomo del giorno, grazie al gol vincente segnato in extremis contro la Spal. Di lui ha parlato un altro ex viola, Aldo Firicano, a Tmw News: “Per il Cholito Cagliari può rappresentare la piazza ideale. Lontano dalle pressioni di Firenze può rendere al meglio e se non segna per qualche partita nessuno gli dice niente. Dà sempre il cento per cento, aiuterà sicuramente i rossoblù a terminare la stagione in modo tranquillo“.