L’ex Cagliari ci crede: “Più facile recuperare la Fiorentina del Torino”

“Il Cagliari deve fare la corsa, più che sul Torino, su Fiorentina e Benevento”. E’ questa la convinzione di Luigi Piras, autentica bandiera del club sardo, nonostante la classifica dica altro. Ecco la sua spiegazione a tuttomercatoweb: “Il Cagliari deve affrontarle entrambe: i viola hanno ottimi giocatori ma con tutti i cambi di allenatore li vedo in confusione mentre il Toro sembra compatto e capace di lottare. Ci sono ora due gare in casa con Parma e Roma e vanno vinte per forza” ha detto Piras.