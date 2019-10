L’ex Bernardeschi: “Non leggo le pagelle, servono a poco. Il mio numero? Sono molto religioso”

“Non leggo mai le pagelle dopo una partita: un calciatore sa già da solo quando gioca bene e quando gioca male“. L’ex attaccante della Fiorentina, Federico Bernardeschi, ha parlato a Juventus TV, dopo un inizio di stagione non semplicissimo. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile gigliato, infatti, è stato spesso criticato per un rendimento troppo discontinuo. Ma lui confessa di non sentire la pressione: “Apprezzo i complimenti, ma anche le critiche costruttive: fanno sempre piacere. Ho scelto il 33 come numero perché sono molto religioso, si capisce anche dai tatuaggi che ho addosso. La Champions? Ci sono tante variabili in gioco e tutte le squadre sono fortissime“.