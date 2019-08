L’ex arbitro Bergonzi: “Rigore dato al Napoli tra gli errori più evidenti degli ultimi anni”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare gli errori arbitrali di Fiorentina-Napoli: “Le parole di Nicchi di ieri sono più che sufficienti per cogliere la grande amarezza da parte del mondo arbitrale per questo inizio così balbettante delle giacchette nere. Un inizio così faccio fatica a ricordarlo. Quello di Mertens lo possiamo annoverare tra gli errori più evidenti degli ultimi anni e spero che rimanga quello più evidente di questo campionato”. NELA RACCONTA: “APPENA HO VISTO IL RIGORE FISCHIATO CONTRO LA FIORENTINA HO CAMBIATO CANALE”