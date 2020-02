L’ex allenatore di Rebic: “Alla Fiorentina non è stato capito”

Ivan Katalinic, ex allenatore di Ante Rebic ai tempi dell’RNK Spalato, nell’intervista rilasciata al sito europacalcio.it ha parlato anche di cosa non ha funzionato alla Fiorentina: “Quando approdò a Firenze era anche molto giovane. Per via di questo, credo che forse l’allenatore della Fiorentina non avesse compreso bene quali fossero le sue vere caratteristiche. E anche il problema della lingua, specie quando passi dalla Croazia all’Italia, non è mai da sottovalutare. All’Eintracht Francoforte Rebic ha giocato molto meglio, e non a caso con Kovac, croato anche lui e con cui parlava la stessa lingua, si è trovato benissimo e ha reso alla grande”. IL CARTELLINO DI REBIC UNA PICCOLA MINIERA