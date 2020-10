L’esperto: “Designazioni arbitrali? La Fiorentina non si può lamentare. Giacomelli un veterano”

Simone Pagnini, nostro esperto sul mondo arbitrale, ha commentato ai microfoni di Lady Radio la designazione di Piero Giacomelli per Fiorentina-Sampdoria:

La Fiorentina non si può lamentare in queste prime partite del campionato, ha avuto ben tre arbitri d’esperienza. Giacomelli è stato scelto da Rizzoli per dirigere una delle quattro partite più delicate di giornata. Una designazione più che corretta. È un veterano, come Calvarese ha avuto la deroga per proseguire in Serie A.