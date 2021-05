Legambiente chiarisce: “Non siamo nel Coordinamento”. Il comunicato

Ecco la nota dell'organizzazione di Bagno a Ripoli

Dopo le notizie emerse nella mattinata di oggi, riceviamo e pubblichiamo un comunicato di precisazione del Circolo Legambiente Bagno a Ripoli APS: "In riferimento all’articolo pubblicato questa mattina dalla testata giornalistica Violanews.com, che riporta il testo di un comunicato redatto da Italia Nostra e da altre associazioni del territorio di Bagno a Ripoli sul Viola Park, si precisa che Legambiente non fa parte del citato coordinamento e che non ha condiviso il contenuto del comunicato. La posizione di Legambiente in merito al progetto Viola Park è quella espressa nelle osservazioni presentate nel mese di luglio scorso e nelle occasioni pubbliche in cui ci è stata data la possibilità di esprimerci. Una posizione fortemente critica nei confronti di tale intervento, ma tesa a discutere nel merito ed a cercare soluzioni in grado di superare contrapposizioni sterili. Per quanto riguarda gli episodi di minaccia e di intimidazione nei confronti del Presidente di Italia Nostra e dei suoi familiari ci siamo espressi, come noto, con un comunicato stampa del 13 marzo u.s., chiedendo che i responsabili siano penalmente perseguiti. Tuttavia, non condividiamo i giudizi espressi nel documento in merito alle dichiarazioni del Sindaco di Bagno a Ripoli. Si diffida pertanto qualsiasi organo di informazione ad accostare il nome di Legambiente al documento in oggetto".