Lega Serie A, programmata assemblea su diritti TV e non solo. I dettagli

Il comunicato della Lega Serie A informa circa l'assemblea di mercoledì 7 luglio

La Lega di Serie A comunica che nella giornata di mercoledì 7 luglio alle ore 15 e 30 si terrà un'altra assemblea. All'ordine del giorno la fatturazione dei diritti TV per la prossima stagione, eventuali offerte da parte delle emittenti per il Campionato Primavera 1, offerte per Pacchetti non esclusivi per la Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il territorio italiano e internazionale e per le prossime tre stagioni. Inoltre, verranno discusse nuove misure per la sostenibilità del sistema calcio.