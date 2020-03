Lega Serie A e AIC vicine ad un accordo. In arrivo la sospensione degli stipendi dei calciatori

Stando a quanto riporta ANSA, questi saranno giorni decisivi per eventuali decisioni riguardo agli stipendi dei calciatori. Lega Serie A e Associazione italiana calciatori proveranno infatti a raggiungere entro la fine della settimana un accordo sulla sospensione degli stipendi a causa dell’epidemia da Coronavirus. La riunione fra le due parti è stata definita cordiale ed interlocutoria. Riunione, dove la Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi 4 mesi, ricevendo una controproposta dall’Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Le parti si sono aggiornate per cercare di trovare un accordo.