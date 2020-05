Lega Serie A: convocata assemblea d’urgenza. L’ordine del giorno…

È stata convocata in via d’urgenza, mercoledì 13 maggio, l’assemblea di Lega Serie A, in videoconferenza alle ore 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda convocazione. Tra i punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, l’aggiornamento sulla ripresa dell’attività sportiva, l’azione risarcitoria relativa al danno derivante dal cartello operato ai danni della Lega da IMG/MP&Silva/B4 e i compensi delle consulenze legali dello Studio BonelliErede. Lo si legge su gazzetta.it.