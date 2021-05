Lega Pro, Ghirelli promette battaglia: “Nuova Coppa Italia? Violati diritti”

"Tuteleremo i diritti delle nostre squadre. Innovare è giusto, ma solo salvando la coesione del sistema calcio"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, dopo aver appreso del nuovo format della Coppa Italia ha espresso tutte le sue preoccupazioni. Queste le sue parole raccolte da l'ANSA: "La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema. Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del calcio che sia rispettosa dei valori più autentici dello sport."