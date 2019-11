Lecce, incomprensione tra Babacar e Liverani: “Il cambio? E quando l’ho chiesto?”

Curioso siparietto intorno al quarto d’ora di Lecce-Sassuolo. Protagonista l’ex viola Khouma Babacar, che qualche minuto prima si era accasciato a terra facendo cenno all’arbitro che avrebbe passato qualche istante prima di rialzarsi per un problema muscolare. Gesto che il suo allenatore Liverani ha interpretato come una richiesta di sostituzione, avvenuta di lì a poco. L’incomprensione tra i due si è palesata al momento dell’uscita del senegalese, che ha chiesto spiegazioni: “Il cambio? Quando l’ho chiesto, quando?“. Liverani, inflessibile, gli ha chiesto di non fare scenate. Ed è poi stato premiato, visto che il subentrato Falco ha segnato.