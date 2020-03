Riceviamo e pubblichiamo la prima volta di Paolo.! E voi? Avete voglia di tuffarvi nei ricordi insieme ai tifosi? Inviateci il vostro primo ricordo viola alla mail redazione@violanews.com!

Per me rimarrà sempre la partita delle partite: 7 aprile 1991, Fiorentina contro i gobbi.

Già da qualche anno andavo allo stadio, sempre in trasferta venendo dalla Romagna…erano tempi meravigliosi con una squadra che in quegli anni sputava il sangue su ogni campo, senza paura: volpecina, iachini, faccenda…i mitici baggio-borgonovo.

Quell’anno navigavamo nelle solite acque, e dopo la vergogna della finale di coppa uefa rubata come sempre e la tumultuosa questione-baggio, mai mi sarei perso il Franchi nella guerra sportiva contro la M per antonomasia.

Era una Fiesole spettacolare, senza le limitazioni di oggi e piena come un uovo, e io ne feci orgogliosamente parte col mio gruppetto di romagnoli e mia sorella.

Inizia il match e viene disegnata una coreografia che non potrà mai più avere eguali in nessun’altra parte del mondo. I viola giocano a viso aperto, i gobbacci soffrono…Diego Fuser insacca mister simpatia tacconi e, io come tutta la curva, non capiamo più nulla. Mi ritrovo 5 metri più in basso in mezzo a una calca incredibile di gente urlante. Ritrovo mia sorella e da lì fino alla fine lascio la mia voce in cambio di un’emozione che ancora oggi, 29 anni dopo, mi provoca la pelle d’oca. Siamo alla fine e, puntuale come sempre, arriva il rigore per la M, tutti sapevamo che doveva arrivare questo momento, ma roberto non va sul dischetto…gianmatteo paraaaaaaa!!!!!! JM fino alla fine e per tutta la vita….i miei tre figli hanno rivisto le immagini di quel match 1000 volte, poveretti, ma devono sapere che se dici J dici M.

Paolo