“Le partite si possono decidere giocando 20 minuti”: il messaggio di Tudor ai suoi attaccanti

Il Messaggero Veneto analizza oggi l’annuncio dato ieri da Tudor in conferenza stampa: per l’attacco ha diverse soluzioni, qualcuno dovrà stare fuori e non sarà contento. Il ritorno di De Paul amplia la scelta, che dipende dal ruolo che il tecnico croato vorrà affidare al suo numero 10. Con De Paul mezzala c’è spazio per due attaccanti di ruolo, con De Paul seconda punta in panca finiranno tre punte su quattro. Tudor non si è sbottonato al riguardo, ma ha voluto ricordare ai suoi attaccanti che si può far vincere le partite alla propria squadra anche giocando gli ultimi 20 o 30 minuti. Lo si legge su udineseglog.it.

TUDOR IN CONFERENZA STAMPA: “DE PAUL GIOCHERA'”