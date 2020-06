“Lazio, vittoria rocambolesca con la Fiorentina. Gol Ribery? Difensori birilli, Inzaghi furioso”

A Toronews.net ha parlato il giornalista Giorgio Stirpe che collabora per il Corriere dello Sport e per InfoPress, dopo aver lavorato per 15 anni per Lazio TV.

La vittoria con la Fiorentina è stata rocambolesca, che ha riequilibrato con la sconfitta contro l’Atalanta. I top sembrano in forma. Luis Alberto e Immobile hanno ripreso alla grande. In difesa tutti hanno fatto fatica, infatti sono stati presi quattro gol in due partite. Se guardiamo con la Fiorentina e il gol di Ribery, un episodio che ha fatto arrabbiare Inzaghi, i difensori sono stati dei birilli. In quelle circostanze serve più attenzione e fisicamente devono ritrovare lo smalto migliore.