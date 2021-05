Lazio-Torino, respinto il ricorso dei biancocelesti: si gioca martedì

Il Collegio di garanzia presso il Coni ha dato ragione al club granata per la mancata disputa dell’incontro

Nulla da fare per la Lazio. Anche il Collegio di garanzia dello Sport, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, ha respinto il ricorso dei biancocelesti, ribadendo che la sfida tra il club di Lotito e il Torino si dovrà giocare. Si andrà dunque in campo, come previsto, martedì 18 maggio. A riportarlo è Gazzetta.it.