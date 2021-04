Lazio-Torino, la decisione il 13 maggio. La ribellione in Lega

Il rinvio del match rischia di falsare la lotta salvezza

Nuovi aggiornamenti sulla battaglia legale fra Cairo e Lotito. Il Corriere dello Sport scrive come il presidente laziale stia facendo il possibile per ottenere il 3-0 a tavolino contro il Toro che venne fermato dalla ASL e non partì per Roma lo scorso 2 marzo. Il Collegio di Garanzia del CONI, che rappresenta anche l'ultimo grado di giudizio per quanto riguarda questa vicenda, annuncerà il verdetto il 13 maggio. In caso confermasse il rinvio, il match fra biancocelesti e granata slitterebbe a fine campionato (18 o 19 maggio). A questo proposito, nella giornata di ieri, è esplosa la rivolta in Lega di 5 o 6 società, capitanate dal Cagliari, che osteggiano questa decisione che rischia di falsare la lotta salvezza. Questo scenario, ovviamente, coinvolge anche la Fiorentina, che non ha ancora conquistato la salvezza matematica. Questi 5 o 6 club, scrive sempre il CorSport, hanno inviato una lettera a Dal Pino chiedendo che il match vada in scena quanto prima.