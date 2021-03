Lazio-Torino, domani la sentenza. Lotito spinge per il 3-0 a tavolino

Da Torino-Lazio a Lazio-Torino, i due appuntamenti tra i club di Lotito e Cairo continuano a fare discutere. Se in merito al primo, riguardante un caso tamponi dei biancocelesti, il Tribunale Federale si è pronunciato venerdì scorso (leggi la sentenza), sul secondo il verdetto verrà nella giornata di domani. Domani infatti è attesa la decisione ella Corte Sportiva d’Appello in merito alla sfida non disputata de 2 marzo a causa delle positività in casa granata, con l’ASL che difatto bloccò la trasferta. La Lazio, come già sostenuto dal suo avvocato, non ha accettato il rinvio da parte della Lega e continua a richiedere il 3-0 a tavolino. Una sconfitta che complicherebbe e non poco la situazione del club piemontese in classifica (LaLazioSiamoNoi.it)