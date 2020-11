Lazio shock, caso tamponi: dalla nuova perizia emergono 18 positivi in più

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica un ampio spazio all’inchiesta sui tamponi effettuati nel laboratorio di Avellino nei confronti dei biancocelesti con il titolo seguente: “Lazio shock! Una nuova perizia rileva 18 positivi in più”. Riprocessati quelli effettuati dal club di Lotito presso la Futura Diagnostica con un responso clamoroso: su 95 tamponi per l’Ospedale Moscati di Avellino le positività non sarebbero 7, ma ben 25. La virologa Maria Landi che ha condotto la perizia ha evidenziato come 18 tamponi hanno dato esito opposto. Al momento c’è grande riserbo, entrambi gli istituti dovranno fornire le adeguate spiegazioni, ma la domanda è: com’è possibile?

Da una parte l’ennesimo su e giù: gli esami dell’ospedale Moscati di Avellino, che ha riprocessato i tamponi analizzati presso la Futura Diagnostica (il laboratorio di riferimento della Lazio in questi mesi), hanno riscontrato la positività di Thomas Strakosha e la negatività di Ciro Immobile e Lucas Leiva nei test effettuati il 6 novembre. Dall’altra un altro responso clamoroso che aggiunge un nuovo punto interrogativo sulla storia: confrontando gli esiti dei 95 tamponi effettuati (sono così tanti perché oltre al gruppo squadra erano stati sottoposti al controllo anche i familiari), le positività sarebbero passate da 7 (secondo Futura Diagnostica) a 25 (secondo l’Ospedale Moscati). Una disparità che fa parte della perizia consegnata dalla virologa Maria Landi alla procura della repubblica di Avellino.

È chiaro che a prenderla così, senza se e senza ma, si tratterebbe di un risultato preoccupante: o nelle loro case, o nel centro di allenamento, dei positivi sarebbero andati in giro senza sapere di esserlo, e quindi senza il rispetto di tutte le norme di legge sull’isolamento con i rischi del caso. Ma dovranno essere verificate tutte le spiegazioni possibili. Sulle identità dei 18 negativi secondo la Futura Diagnostica e positivi a stare agli esami dell’ospedale Moscati, c’è grande riserbo. Ci sarebbero comunque altri dati investigativi nell’istruttoria avviata dal procuratore reggente Vincenzo D’Onofrio che indaga sull’ipotesi di reato di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. In pratica, questo esito sarebbe soltanto uno dei dati in possesso degli investigatori. L’indagine sul laboratorio sarebbe nata prima delle ultime settimane, quelle in cui è nato il caso Lazio con l’ipotesi dell’assenza di comunicazioni alle Asl e di mancato rispetto delle regole nel gruppo squadra in caso di positività.