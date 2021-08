Lazio, sfuma Kostic ma niente Ribery. Biancocelesti su due ex obiettivi Viola

Capitolini pronti ad affondare per due ex obiettivi della Fiorentina

La Lazio è alla ricerca di un esterno da regalare a Maurizio Sarri. Il nome in pole sembrava essere quello di Filip Kostic, ma la retromarcia dell'Eintracht Francoforte ha fatto naufragare la trattativa. Anche Ribery sembrava essere in orbita biancoceleste, ma il francese non sembra un priorità per Tare. Infatti, la Lazio è pronta a tuffarsi su Zaccagni o Brekalo, calciatori accostati anche alla Fiorentina in questo mercato. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web.