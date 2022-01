Lazio, Sarri e Tare hanno idee diverse. A fine stagione lo storico d.s. lascia?

Il club biancoceleste, avversario della Fiorentina per un posto utile ad un piazzamento europeo, non sta vivendo un grande momento

Sembra che i due viaggino su due binari differenti. E Claudio Lotito, questa volta, potrebbe parteggiare per l'allenatore. In casa Lazio da una parte c'è Igli Tare, d.s. dei biancocelesti da oltre dieci anni, mentre dall'altra c'è Maurizio Sarri, a cui il presidente vuol rinnovare già il contratto. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, pare che allenatore e direttore dei capitolini non siano proprio sulla stessa lunghezza d'onda, sia dal punto di vista del mercato che della programmazione. E Lotito rinfaccia allo stesso Tare alcune scelte non proprio azzeccate in termini di giocatori arrivati negli ultimi anni. Ecco che allora a fine stagione le strade di Tare e della Lazio potrebbero separarsi.