Lazio a Firenze tra mille polemiche. Ed il rinnovo di Sarri si allontana…

Il tecnico di Figline, secondo molti vicino alla Fiorentina due anni fa, sta riflettendo sul suo futuro

Sembrava cosa fatta ed invece del rinnovo contrattuale di Maurizio Sarri con la Lazio non se ne parla più. O meglio, se ne parla con un grande sottofondo d'incertezza. Questa ultima finestra di mercato ha provocato delle crepe non solo tra il tifo biancoceleste e Claudio Lotito, ma anche tra lo stesso allenatore toscano e la società capitolina, rea, secondo il mister ex Empoli, Napoli e Juve, di non aver seguito le sue indicazioni durante il mese di gennaio. E così, come racconta Il Messaggero, Sarri ha dato l'aut aut: o cambia molto in casa Lazio oppure lui non rinnova e se ne va a fine stagione. Il tecnico biancoceleste si aspetta dei segnali già dalla primavera, in vista della prossima annata.