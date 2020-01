Laxalt dice no alla Fiorentina e torna al Milan

Diego Laxalt rientra al Milan. Il giocatore era stato girato in prestito al Torino ad inizio stagione e sembrava vicino a passare alla Fiorentina, ma non ha accettato il prestito di 4 mesi. Così rientrerà ai rossoneri, dal momento che ci sono state delle complicazioni per l’arrivo di Antonee Robinson dal Wigan e il Milan aveva bisogno di colmare il vuoto lasciato da Ricardo Rodriguez. Lo scrive gianlucadimarzio.com.