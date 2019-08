Hirving Lozano al Napoli, (LA SCHEDA) come scrive Pedullà l’esterno messicano potrebbe arrivare in Italia già nella serata di martedì, poi mercoledì svolgerà le visite mediche a Roma a Villa Stuart e probabilmente a Napoli già nel pomeriggio si terrà la presentazione ufficiale. Lozano-Napoli, un matrimonio annunciato da tempo ed è molto probabile che sia in campo a Firenze nella prima di campionato..