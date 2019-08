L’avversaria: il Barcellona cala il poker col Napoli

Passivo pesantissimo per il Napoli di Carlo Ancelotti, che nella seconda sfida statunitense contro il Barcellona cade 4-0. Al Michigan Stadium di Ann Arbor, gli azzurri vengono travolti da Griezmann e compagni: succede tutto nella ripresa, con la doppietta di Suarez, il gol del francese e la marcatura di Dembélé. A nulla servono i timidi assalti assalti azzurri: Insigne e Mertens (Ancelotti deve rinunciare all’ultimo a Milik) sbattono invano contro la difesa blaugrana. Catalani superiori nel gioco e non solo: Ancelotti, scrive calciomercato.com, dovrà archiviare in fretta questa gara e prepararsi per l’esordio in campionato a Firenze.

BARCELLONA: Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Alenà, S. Roberto, De Jong; Griezmann, Suarez, Dembelé

NAPOLI: Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Allan, Elmas, Verdi, Fabian, Mertens, Milik.

