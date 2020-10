Larini: “Fiorentina e Udinese si assomigliano. Iachini? La conferma è a tempo”

Ex direttore sportivo dell’Udinese, Fabrizio Larini è intervenuto oggi a Lady Radio. Queste le sue parole: “De Paul? L’Udinese vende solo alle sue condizioni. I Pozzo hanno fissato una cifra ed evidentemente non è mai arrivata un’offerta all’altezza. Il ragazzo ha raggiunto una maturità per giocare in più ruoli, ha imparato il sacrificio e poi la qualità che ha lui non la perde. Domenica prevedo una partita equilibrata, sono due squadre che si somigliano. Hanno due mezzali di qualità, Castrovilli e Bonaventura da una parte e De Paul e Pereyra dall’altra” ha detto Larini. Infine su Iachini: “Commisso l’ha confermato, ma questo può essere vanificato da un risultato negativo domenica. Bisognerebbe conoscere i rapporti che ha coi giocatori”.