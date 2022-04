L’Arechi tocca quota 20.000, pronta anche una coreografia

L'Arechi si preannuncia davvero infuocato per Salernitana-Fiorentina. Sfondata quota 20.000 biglietti venduti e prevista una coreografia

Che l'Arechi sia uno stadio bollente domani contro la Fiorentina non ci sono dubbi, ma il dato sui biglietti venduti ha continuato a salire nelle ultime ore della vigilia. Secondo quanto confermato dalla società granata in serata, saranno più di 20.000 i presenti sulle tribune dello stadio di Salerno, per una partita che si preannuncia infuocata. La Curva Sud è andata esaurita, mentre resta qualche tagliando nei distinti e nella tribuna. I tifosi campani allestiranno anche una coreografia per sostenere i propri giocatori e accompagnarli alla partita con i viola. Un ulteriore ostacolo per la squadra di Italiano, desiderosa di vincere per cullare ancora il sogno europeo.