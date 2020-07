L’analisi di G. Galli: “Chiesa in difficoltà, adesso i suoi estimatori potrebbero avere qualche dubbio”

Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il recente stato di forma di Federico Chiesa:

Le parole di Iachini su Chiesa? Sono le parole di un tecnico che vuole bene al giocatore ed al gruppo. Parole da padre di famiglia che vede un giovane in grande difficoltà. Non ho capito se fisica o mentale, sappiamo tutti che da Federico può dare molto di più. Anche in ottica mercato il dubbio nella testa delle estimatrici si può insinuare. Vedremo quali offerte arriveranno in estate ma il prezzo rischia di essere ridimensionato. Fede ha attorno a se una città che gli vuole bene, deve stare sereno e tranquillo per dare una mano ai compagni. Il giocatore stesso se ne rende conto quando non rende in campo. La maturazione calcistica passerà dalla sua abilità negli ultimi 30 metri. Deve incominciare a capire cosa fare in quel frangente.