Il Chelsea esonera Lampard: Tuchel il favorito, ma si guarda anche a Lipsia

Frank Lampard è stato esonerato dal Chelsea di Abramovich. Notizia di oggi la separazione, dopo 18 mesi trascorsi sulla panchina dei Blues. Il favorito per sostituirlo sembra essere Thomas Tuchel, esonerato anche lui pochi mesi fa dal PSG. The Athletic riferisce inoltre di un tentativo per Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Red Bull di Lipsia. Ma non solo: stando a quanto riporta SkySports, il Chelsea prima di Tuchel avrebbe provato ad avvicinare Ralf Rangnick: anche egli ex allenatore del Lipsia, a lungo accostato al Milan. L’attuale manager del comparto sportivo della Red Bull ha però rifiutato il posto, offertogli ad interim. Da qui la scelta di procedere con Tuchel, mentre Allegri è ormai uscito da tempo dai radar della società londinese.