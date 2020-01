L’amarezza di De Magistris: “Nessuno della Fiorentina al funerale. Solo un bel messaggio da Corvino”

“Mi sono sentito tradito dalla mia città“. E’ il duro sfogo di Gianni De Magistris dopo il funerale della moglie Marcella al quale non ha partecipato nemmeno un politico di Firenze. L’ex campione di pallanuoto ce l’ha con tutti: dal sindaco Dario Nardella (“Mi è arrivato il suo telegramma di condoglianze alle 16.28, dopo il mio sfogo, ha fatto una figura ancora più brutta“) alla Fiorentina: “Mi sarei aspettato almeno un ragazzo delle giovanili in rappresentanza della società, invece niente. Del mondo viola solo un ex, Pantaleo Corvino, mi ha inviato un bellissimo messaggio“, le sue parole rilasciate a La Nazione.